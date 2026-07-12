Синнер провёл на кортах Уимблдона-2026 всего на 28 минут больше, чем Зверев

Сегодня, 12 июля, пройдёт финал Уимблдонского турнира – 2026 в мужском одиночном разряд, где четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сразится с победителем «Ролан Гаррос» — 2026 немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку в мировом рейтинге. За шесть матчей на Уимблдоне Синнер провёл на корте 15 часов 36 минут, а Зверев — 15 часов 8 минут.

Начало встречи запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала. Счёт личных встреч Синнера и Зверева 10-4 (3-1 на грунте, 7-3 на харде) в пользу итальянца.

Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.