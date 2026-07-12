«Плакали все». Вондроушова — о женском финале Уимблдона-2026

Победительница одного турнира «Большого шлема» чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала женский финал Уимблдона-2026, где друг против друга играли её соотечественницы Линда Носкова и Каролина Мухова. Матч закончился со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Носковой.

Фото: Социальные сети Маркеты Вондроушовой

«Плакали все. Девочки, вы лучшие», – написала Вондроушова на своей странице в социальных сетях.

Сама Маркета Вондроушова стала чемпионкой Уимблдона в 2023 году, сумев обыграть в финале тунисскую теннисистку Онс Жабер со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон до Носковой пять раз выигрывали представительницы Чехии: Яна Новотна, Петра Квитова (два раза), Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова.