«Плакали все». Вондроушова — о женском финале Уимблдона-2026
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Победительница одного турнира «Большого шлема» чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала женский финал Уимблдона-2026, где друг против друга играли её соотечественницы Линда Носкова и Каролина Мухова. Матч закончился со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Носковой.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7
|3
|
|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
Фото: Социальные сети Маркеты Вондроушовой
«Плакали все. Девочки, вы лучшие», – написала Вондроушова на своей странице в социальных сетях.
Сама Маркета Вондроушова стала чемпионкой Уимблдона в 2023 году, сумев обыграть в финале тунисскую теннисистку Онс Жабер со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон до Носковой пять раз выигрывали представительницы Чехии: Яна Новотна, Петра Квитова (два раза), Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова.
Комментарии
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