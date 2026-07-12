«Янник выиграет в четырёх сетах». Любичич — о финале Синнера и Зверева на Уимблдоне-2026

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич заявил, что итальянец Янник Синнер в финале Уимблдона-2026 обыграет немца Александра Зверева в четырёх сетах.

«Думаю, Синнер очень явный фаворит. Тем более что Зверев проиграл ему последние 14 сетов. По-моему, Янник выиграет в четырёх сетах.

Не ожидал, что Синнер станет одним из лучших подающих в туре. Но мы уже знаем его ментальность. Впрочем, надо сказать, что и Зверев заметно прибавил справа. Чемпионы всегда прогрессируют».

Подача — это как штрафные броски в баскетболе. Это не так просто. Когда вы испытываете напряжение, вы не контролируете их полностью. Мне это давалось естественно. В детстве я старался копировать Иванишевича. Даже на бэкхенде я всегда пытался подражать Эдбергу», — приводит слова Любичича Ubitennis.