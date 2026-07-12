Янник Синнер — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона-2026

Сегодня, 12 июля, пройдёт финал Уимблдонского турнира – 2026 в мужском одиночном разряде. В решающем матче турнира сыграют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и победитель «Ролан Гаррос» — 2026 немец Александр Зверев, занимающий третью строчку в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала. Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 10-4 (3-1 на грунте, 7-3 на харде) в пользу итальянца.

Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.