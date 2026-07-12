Фото: Арина Соболенко на отдыхе в Греции с женихом

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась на своей странице в социальных сетях фотографиями из Греции, где она отдыхает со своим женихом Георгиосом Франгулисом.

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

На прошедшем для теннисисток Уимблдоне-2026 Арина Соболенко проиграла представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7) в четвёртом круге. Выиграла турнир чешка Линда Носкова.

Георгиос Франгулис является основателем международной сети здорового питания Oakberry. С ним Арина Соболенко состоит в отношениях с весны 2024 года, а в марте 2026 года перед турниром в Майами, США, теннисистка объявила о помолвке.