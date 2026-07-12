Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Арина Соболенко на отдыхе в Греции с женихом

Фото: Арина Соболенко на отдыхе в Греции с женихом
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась на своей странице в социальных сетях фотографиями из Греции, где она отдыхает со своим женихом Георгиосом Франгулисом.

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

На прошедшем для теннисисток Уимблдоне-2026 Арина Соболенко проиграла представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7) в четвёртом круге. Выиграла турнир чешка Линда Носкова.

Георгиос Франгулис является основателем международной сети здорового питания Oakberry. С ним Арина Соболенко состоит в отношениях с весны 2024 года, а в марте 2026 года перед турниром в Майами, США, теннисистка объявила о помолвке.

Материалы по теме
«Янник выиграет в четырёх сетах». Любичич — о финале Синнера и Зверева на Уимблдоне-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android