«Честно, не удивлюсь». Кафельников — о возможной победе Зверева над Синнером на Уимблдоне

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что третья ракетка мира немец Александр Зверев может обыграть итальянского теннисиста Янника Синнера, занимающего первую строчку рейтинга, в финале Уимблдона-2026.

«Синнер – фаворит финала, это понятно. Но на таких турнирах бывают сенсации. И, честно, я не удивлюсь, если Зверев обыграет Синнера», – приводит слова Кафельникова ТАСС.

Мужской финал Уимблдона состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи Александра Зверева и Янника Синнера.