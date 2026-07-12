«Честно, не удивлюсь». Кафельников — о возможной победе Зверева над Синнером на Уимблдоне
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что третья ракетка мира немец Александр Зверев может обыграть итальянского теннисиста Янника Синнера, занимающего первую строчку рейтинга, в финале Уимблдона-2026.
«Синнер – фаворит финала, это понятно. Но на таких турнирах бывают сенсации. И, честно, я не удивлюсь, если Зверев обыграет Синнера», – приводит слова Кафельникова ТАСС.
Мужской финал Уимблдона состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи Александра Зверева и Янника Синнера.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
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|3
|4
|5
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3
Александр Зверев
А. Зверев
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