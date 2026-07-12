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«Шанс есть всегда». Марат Сафин ответил, кто станет чемпионом Уимблдона-2026

«Шанс есть всегда». Марат Сафин ответил, кто станет чемпионом Уимблдона-2026
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин в разговоре со своей сестрой Динарой заявил, что итальянец Янник Синнер обыграет немца Александра Зверева в финале Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Марат Мубинович, наши дорогие подписчики спрашивают, кто выиграет в финале? Есть ли шанс у Зверева?
— Шанс всегда есть. Но выиграет, я думаю, Синнер. Ну, как обычно, три-четыре сета.

— А ты думаешь, то, что он выиграл «Ролан Гаррос», как-то изменит его сейчас в финале? Что он этот барьер преодолел?
— Ну, барьер-то он вроде преодолел, но Синнера-то он ещё не преодолел. Поэтому Саше надо играть в другой теннис, а он и пытается тем же теннисом обыграть Синнера, а так не получается, — поделились теннисисты в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

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