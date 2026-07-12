«Шанс есть всегда». Марат Сафин ответил, кто станет чемпионом Уимблдона-2026

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин в разговоре со своей сестрой Динарой заявил, что итальянец Янник Синнер обыграет немца Александра Зверева в финале Уимблдона-2026.

— Марат Мубинович, наши дорогие подписчики спрашивают, кто выиграет в финале? Есть ли шанс у Зверева?

— Шанс всегда есть. Но выиграет, я думаю, Синнер. Ну, как обычно, три-четыре сета.

— А ты думаешь, то, что он выиграл «Ролан Гаррос», как-то изменит его сейчас в финале? Что он этот барьер преодолел?

— Ну, барьер-то он вроде преодолел, но Синнера-то он ещё не преодолел. Поэтому Саше надо играть в другой теннис, а он и пытается тем же теннисом обыграть Синнера, а так не получается, — поделились теннисисты в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».