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Сафин перед финалом Уимблдона рассказал, что нужно сделать Звереву, чтобы обыграть Синнера

Сафин перед финалом Уимблдона рассказал, что нужно сделать Звереву, чтобы обыграть Синнера
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин рассказал, что нужно сделать немцу Александру Звереву, чтобы обыграть итальянца Янника Синнера. Сегодня, 12 июля, теннисисты встретятся в финале Уимблдона-2026. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— А как его можно обыграть?
— Саше с такими рычагами надо идти к сетке, давить постоянно. А он играет, часто играет два метра с задней линии, ковыряет там. На мяч не идёт очень часто, даёт опускаться, темп не поднимает. Он так медленно, растягивая. У него папа так примерно играл раньше. Папа немножко на сетку шёл чаще.

Но ему нужно скорость поднимать, а скорость поднимать можно только если идёшь на сетку, идёшь на мяч и постоянно атакуешь. А он часто ждёт. Соответственно, нужно играть ближе к задней линии.

— А ведь правда удивительно. Его старший брат только шёл на сетку, а этот только сзади играет.
 — Ну да, если скрестить Мишу с Сашей, может получиться тот, кто обыграет Синнера, — рассказал Сафин в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

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