Сафин перед финалом Уимблдона рассказал, что нужно сделать Звереву, чтобы обыграть Синнера

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин рассказал, что нужно сделать немцу Александру Звереву, чтобы обыграть итальянца Янника Синнера. Сегодня, 12 июля, теннисисты встретятся в финале Уимблдона-2026. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

— А как его можно обыграть?

— Саше с такими рычагами надо идти к сетке, давить постоянно. А он играет, часто играет два метра с задней линии, ковыряет там. На мяч не идёт очень часто, даёт опускаться, темп не поднимает. Он так медленно, растягивая. У него папа так примерно играл раньше. Папа немножко на сетку шёл чаще.

Но ему нужно скорость поднимать, а скорость поднимать можно только если идёшь на сетку, идёшь на мяч и постоянно атакуешь. А он часто ждёт. Соответственно, нужно играть ближе к задней линии.

— А ведь правда удивительно. Его старший брат только шёл на сетку, а этот только сзади играет.

— Ну да, если скрестить Мишу с Сашей, может получиться тот, кто обыграет Синнера, — рассказал Сафин в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».