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«Талантливая, в Москве тренируется». Тарпищев — о титуле Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне

«Талантливая, в Москве тренируется». Тарпищев — о титуле Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе российской теннисистки Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026, в финале которого она обыграла китаянку Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

«Пушкарёва одержала очень хорошую победу. Молодец, всё по делу. При этом до Уимблдона она играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Талантливая, в Москве тренируется. Вообще с учётом [Мирры] Андреевой мы выиграли подряд «Ролан Гаррос» и [юниорский] Уимблдон», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Пушкарёва стала девятой отечественной теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

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