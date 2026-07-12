«Талантливая, в Москве тренируется». Тарпищев — о титуле Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне
Поделиться
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе российской теннисистки Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026, в финале которого она обыграла китаянку Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
«Пушкарёва одержала очень хорошую победу. Молодец, всё по делу. При этом до Уимблдона она играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Талантливая, в Москве тренируется. Вообще с учётом [Мирры] Андреевой мы выиграли подряд «Ролан Гаррос» и [юниорский] Уимблдон», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Пушкарёва стала девятой отечественной теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2026
-
17:49
-
17:24
-
17:13
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:20
-
16:02
-
15:56
-
15:49
-
15:27
-
15:19
-
15:06
-
14:57
-
14:49
-
14:28
-
13:57
-
13:51
-
13:37
-
13:16
-
13:14
-
13:03
-
12:58
-
12:48
-
12:41
-
12:09
-
11:58
-
11:49
-
11:46
-
11:38
-
11:06
-
10:42
-
10:16