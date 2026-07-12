«Талантливая, в Москве тренируется». Тарпищев — о титуле Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе российской теннисистки Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026, в финале которого она обыграла китаянку Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

«Пушкарёва одержала очень хорошую победу. Молодец, всё по делу. При этом до Уимблдона она играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Талантливая, в Москве тренируется. Вообще с учётом [Мирры] Андреевой мы выиграли подряд «Ролан Гаррос» и [юниорский] Уимблдон», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Пушкарёва стала девятой отечественной теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.