Светлана Кузнецова объяснила, что нужно Звереву для победы над Синнером в финале Уимблдона

Обладательница двух титулов турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что нужно немецкому теннисисту Александру Звереву (третья ракетка мира), чтобы обыграть итальянца Янника Синнера, занимающего первую строчку рейтинга, в финале Уимблдона-2026.
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«Естественно, фаворитом будет Синнер. Он выиграл девять последних поединков со Зверевым. Но тем не менее у Саши сейчас идёт подъём, он играет уверенно, первый раз дошёл до финала Уимблдона. Чтобы иметь шансы побороться с Синнером, Саше нужно очень хорошо держать свою подачу. И тогда будут возможности завязать борьбу. Но повторюсь: фаворитом в этом финале будет Янник — и, наверное, я тоже отдам ему своё предпочтение.
Ну, а теннис, как вы помните, всегда непредсказуем и может преподнести сюрпризы», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
Мужской финал Уимблдона состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи Александра Зверева и Янника Синнера.
- 12 июля 2026
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