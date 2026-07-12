Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Светлана Кузнецова объяснила, что нужно Звереву для победы над Синнером в финале Уимблдона

Светлана Кузнецова объяснила, что нужно Звереву для победы над Синнером в финале Уимблдона
Комментарии

Обладательница двух титулов турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что нужно немецкому теннисисту Александру Звереву (третья ракетка мира), чтобы обыграть итальянца Янника Синнера, занимающего первую строчку рейтинга, в финале Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Естественно, фаворитом будет Синнер. Он выиграл девять последних поединков со Зверевым. Но тем не менее у Саши сейчас идёт подъём, он играет уверенно, первый раз дошёл до финала Уимблдона. Чтобы иметь шансы побороться с Синнером, Саше нужно очень хорошо держать свою подачу. И тогда будут возможности завязать борьбу. Но повторюсь: фаворитом в этом финале будет Янник — и, наверное, я тоже отдам ему своё предпочтение.

Ну, а теннис, как вы помните, всегда непредсказуем и может преподнести сюрпризы», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Мужской финал Уимблдона состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи Александра Зверева и Янника Синнера.

Материалы по теме
«Шанс есть всегда». Марат Сафин ответил, кто станет чемпионом Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android