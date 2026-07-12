Светлана Кузнецова поздравила Анну Пушкарёву с победой на юниорском Уимблдоне-2026

Обладательница двух титулов турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова высказалась о победе российской теннисистки Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026, в финале которого она сумела обыграть представительницу Китая Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

«Хочу поздравить Анну Пушкарёву и всю её команду. Она выиграла юниорский Уимблдон, став первой за девять лет россиянкой, которая сделала это», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Анна Пушкарёва стала девятой отечественной теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.