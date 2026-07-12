Светлана Кузнецова поздравила Анну Пушкарёву с победой на юниорском Уимблдоне-2026
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Обладательница двух титулов турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова высказалась о победе российской теннисистки Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026, в финале которого она сумела обыграть представительницу Китая Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|4
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|6
|6
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
«Хочу поздравить Анну Пушкарёву и всю её команду. Она выиграла юниорский Уимблдон, став первой за девять лет россиянкой, которая сделала это», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
Анна Пушкарёва стала девятой отечественной теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.
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