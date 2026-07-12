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«Синнер, Синнер и ещё раз Синнер». Турсунов — о шансах Зверева в финале Уимблдона

«Синнер, Синнер и ещё раз Синнер». Турсунов — о шансах Зверева в финале Уимблдона
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Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов считает, что у третьей ракетки мира немца Александра Зверева нет шансов обыграть лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в финале Уимблдона.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Синнер, Синнер и ещё раз Синнер. Завтра он защитит титул. Янник — это не Блокс, не Руае, не Гирон и даже не Фриц с Легечкой. Это другой уровень игрока, особенно в финале. Только +60°C смогут его остановить! Саша, увы, не настолько горяч, хоть и закосил под меня своей причёской.

Предвижу 3:1 в лучшем случае. Дас ист капут! Кончен бал, потухли свечи! Лодочка приплыла, господа! Сушите вёсла! Кина не будет, электричество кончилось! Станция конечная! Или, как говорит Янник своим соперникам после матча: «Финита ля комедия!» — приводит слова Турсунова телеграм-канал BB Tennis.

Мужской финал Уимблдона состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи Александра Зверева и Янника Синнера.

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