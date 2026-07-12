«Синнер, Синнер и ещё раз Синнер». Турсунов — о шансах Зверева в финале Уимблдона

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов считает, что у третьей ракетки мира немца Александра Зверева нет шансов обыграть лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в финале Уимблдона.
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«Синнер, Синнер и ещё раз Синнер. Завтра он защитит титул. Янник — это не Блокс, не Руае, не Гирон и даже не Фриц с Легечкой. Это другой уровень игрока, особенно в финале. Только +60°C смогут его остановить! Саша, увы, не настолько горяч, хоть и закосил под меня своей причёской.
Предвижу 3:1 в лучшем случае. Дас ист капут! Кончен бал, потухли свечи! Лодочка приплыла, господа! Сушите вёсла! Кина не будет, электричество кончилось! Станция конечная! Или, как говорит Янник своим соперникам после матча: «Финита ля комедия!» — приводит слова Турсунова телеграм-канал BB Tennis.
Мужской финал Уимблдона состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи Александра Зверева и Янника Синнера.
- 12 июля 2026
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