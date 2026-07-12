«Не верю в победу Александра». Вихлянцева — о финале Зверева и Синнера на Уимблдоне-2026

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о предстоящем финале Уимблдона-2026, где первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга.

«Остаётся совсем немного времени до мужского финала на Уимблдоне. Янник Синнер против Александра Зверева. Знаете, подсознательно я хотела сказать: Янник Синнер — Карлос Алькарас. Но до этого ещё долго нам. Что можно сказать по финалу? Не верю в победу Александра Зверева. Верю всё-таки в Яника Синнера: либо 3:0, либо всё-таки сет Александра сегодня зацепит. И то, мне кажется, что если это будет тай-брейк, в Синнере я больше уверена.

Знаете, удивительно в этом году получается, что у нас могут быть у мужчин на всех турнирах «Большого шлема» разные победители. Конечно, Зверев, хоть и не считаю его фаворитом на сегодняшнюю победу, но ещё остаются шансы. Но вот если сегодня Синнер выигрывает. То у нас получается Алькарас выиграл Австралию, Зверев выиграл «Ролан Гаррос», Синнер выиграет Уимблдон. И в целом на US Open у всех теннисистов есть шансы. Поэтому будет интересно, и Алькарас, и Синнер, кто из них выиграет, либо это будет новый вообще чемпион», — поделилась Вихлянцева в телеграм-канале.

Мужской финал Уимблдона состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи Александра Зверева и Янника Синнера.