Ханьюй Го и Кристина Младенович — чемпионки Уимблдона-2026 в парном разряде

Представительница Китая Ханьюй Го и француженка Кристина Младенович стали чемпионками Уимблдона-2026 в парном разряде, обыграв в финале канадку Габриэлу Дабровски и представительницу Бразилии Луизу Стефани со счётом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

Го и Младенович два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. Дабровски и Стефани смогли сделать четыре эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти.

Также сегодня, 12 июля, состоится мужской финал Уимблдона между Александром Зверевым и Янником Синнером. Он начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи теннисистов.