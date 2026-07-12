Ханьюй Го и Кристина Младенович — чемпионки Уимблдона-2026 в парном разряде
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Представительница Китая Ханьюй Го и француженка Кристина Младенович стали чемпионками Уимблдона-2026 в парном разряде, обыграв в финале канадку Габриэлу Дабровски и представительницу Бразилии Луизу Стефани со счётом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
|
|5
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани
Го и Младенович два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. Дабровски и Стефани смогли сделать четыре эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти.
Также сегодня, 12 июля, состоится мужской финал Уимблдона между Александром Зверевым и Янником Синнером. Он начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи теннисистов.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
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|4
|5
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3
Александр Зверев
А. Зверев
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