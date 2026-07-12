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Ханьюй Го/Кристина Младенович – Габриэла Дабровски/Луиза Стефани, результат матча 12 июля 2026, счёт: 2:0, финал Уимблдона-2026

Ханьюй Го и Кристина Младенович — чемпионки Уимблдона-2026 в парном разряде
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Представительница Китая Ханьюй Го и француженка Кристина Младенович стали чемпионками Уимблдона-2026 в парном разряде, обыграв в финале канадку Габриэлу Дабровски и представительницу Бразилии Луизу Стефани со счётом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани

Го и Младенович два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. Дабровски и Стефани смогли сделать четыре эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти.

Также сегодня, 12 июля, состоится мужской финал Уимблдона между Александром Зверевым и Янником Синнером. Он начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи теннисистов.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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