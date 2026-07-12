«Всё должны решить нюансы». Тарпищев — о финале Уимблдона между Зверевым и Синнером
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финале Уимблдона между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия). Финальный матч травяного турнира «Большого шлема» пройдёт сегодня, 12 июля. Старт встречи запланирован на 18:00 мск.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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|3
|4
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3
Александр Зверев
А. Зверев
«На траве должно быть небольшое преимущество у Синнера. Но вообще оба здорово подают, оба в хорошей форме. В матче такого уровня всё должны решить нюансы», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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