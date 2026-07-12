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Джордан Ли — Круз Хьюитт, результат матча 12 июля 2026, счёт 2:1, финал; Уимблдон 2026 юноши

Джордан Ли стал чемпионом Уимблдона-2026 среди юношей
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Американский теннисист Джордан Ли стал победителем Уимблдона-2026 среди юниоров. В финальной встрече он обыграл австралийца Круза Хьюитта. Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

По ходу матча Ли не сделал ни одного эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Хьюитт подал навылет семь раз, сделал девять двойных ошибок, а также сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Круз Хьюитт является сыном бывшей первой ракетки мира, победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта.

Также сегодня, 12 июля, пройдёт финал взрослого мужского Уимблдона, в котором сыграют Янник Синнер и Александр Зверев.

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