Янник Синнер — Александр Зверев: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2026 началась

В эти минуты на Центральном корте Уимблдонского турнира — 2026 стартует финальный матч мужского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).

Днём ранее чемпионкой женского Уимблдона стала чешка Линда Носкова, обыгравшая в финале свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3).