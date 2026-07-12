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Янник Синнер — Александр Зверев: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2026 началась

Янник Синнер — Александр Зверев: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2026 началась
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В эти минуты на Центральном корте Уимблдонского турнира — 2026 стартует финальный матч мужского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		0
7 9 		1
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).

Днём ранее чемпионкой женского Уимблдона стала чешка Линда Носкова, обыгравшая в финале свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3).

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