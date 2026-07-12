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Французский журналист Майлен оценил вероятность победы Зверева в финале Уимблдона-2026

Французский журналист Майлен оценил вероятность победы Зверева в финале Уимблдона-2026
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Французский журналист Бенуа Майлен, специализирующийся на теннисе, оценил вероятность победы третьей ракетки мира немца Александра Зверева в предстоящем финале Уимблдона-2026. Зверев в заключительной встрече сразится с лидером рейтинга АТР итальянцем Янником Синнером сегодня, 12 июля.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		0
7 9 		1
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Как по мне, вероятность того, что вы увидите в своей ванной инопланетянина, выше, чем шанс увидеть победу Зверева на Уимблдоне. Кто верит в зелёных человечков? Лично я не верю, потому и не вижу Зверева победителем. Это невозможно, потому что в его игре нет ничего, что превосходит игру Синнера», — сказал Майлен в эфире передачи Sans Filet.

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