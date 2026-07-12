Фото: Линда Носкова на чемпионской фотосессии после победы на Уимблдоне-2026

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова провела чемпионскую фотосессию после победы на Уимблдоне-2026. В финальной встрече она одолела свою соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3). Фото спортсменки опубликовала пресс-служба турнира в Лондоне у себя на странице в соцсети.

Фото: Wimbledon

17 ноября Линде Носковой исполнится 22 года. Победа на Уимблдонском турнире стала первой на турнире «Большого шлема» для чешской спортсменки, это второй титул в текущем сезоне. 21 июня Носкова одержала победу на «пятисотнике» в Берлине, где в финале оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3.