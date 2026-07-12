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Елена Рыбакина показала, как отдыхает после Уимблдона

Елена Рыбакина показала, как отдыхает после Уимблдона
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала у себя на странице в соцсети фотографии с отдыха после завершения своего выступления на Уимблдоне.

Фото: Личный архив Елены Рыбакиной

Фото: Личный архив Елены Рыбакиной

Фото: Личный архив Елены Рыбакиной

На минувшем турнире в Лондоне Рыбакина дошла до третьего круга, где сенсационно уступила бельгийке Элисе Мертенс — 6:7 (4:7), 1:6. На «Ролан Гаррос» месяцем ранее она не смогла пройти далее второго круга из-за поражения от украинки Юлии Стародубцевой — 6:3, 1:6, 6:7 (4:10).

В текущем сезоне наиболее крупной на данный момент победой казахстанской теннисистки является чемпионство на Australian Open. Также в этом году Рыбакина выиграла «пятисотник» в Штутгарте.

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