Янник Синнер — Александр Зверев: немец выиграл тай-брейк первого сета финала Уимблдона

В эти минуты на Центральном корте Уимблдонского турнира — 2026 проходит финальный матч мужского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сражаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Первая партия, дошедшая до тай-брейка, осталась за Зверевым. Немец закрыл сет со счётом 7:6 (9:7).

Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).