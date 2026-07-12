Фото: совместный снимок Синнера и Зверева, сделанный перед финалом Уимблдона-2026

Пресс-служба Уимблдона опубликовала у себя на странице в соцсети сделанное перед стартом финала Уимблдона совместное фото первой ракетки мира Янника Синнера и представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место. Теннисисты сражаются за титул в эту минуту. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Первый сет остался за Зверевым — немец закрыл партию со счётом 7:6 (9:7).

Фото: Wimbledon

Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).