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Фото: совместный снимок Синнера и Зверева, сделанный перед финалом Уимблдона-2026

Фото: совместный снимок Синнера и Зверева, сделанный перед финалом Уимблдона-2026
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Пресс-служба Уимблдона опубликовала у себя на странице в соцсети сделанное перед стартом финала Уимблдона совместное фото первой ракетки мира Янника Синнера и представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место. Теннисисты сражаются за титул в эту минуту. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Первый сет остался за Зверевым — немец закрыл партию со счётом 7:6 (9:7).

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		4
7 9 		5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Фото: Wimbledon

Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).

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