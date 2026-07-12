Зверев прервал 14-сетовую серию побед Синнера в их матчах друг с другом

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прервал серию лидера рейтинга АТР Янника Синнера из побед в 14 сетов в их матчах друг с другом. В финале Уимблдона-2026 представитель Германии выиграл первую партию со счётом 7:6 (9:7). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительного матча Уимблдонского турнира среди мужчин.

Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).

Днём ранее чемпионкой женского Уимблдона-2026 стала чешка Линда Носкова.