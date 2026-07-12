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Зверев прервал 14-сетовую серию побед Синнера в их матчах друг с другом

Зверев прервал 14-сетовую серию побед Синнера в их матчах друг с другом
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прервал серию лидера рейтинга АТР Янника Синнера из побед в 14 сетов в их матчах друг с другом. В финале Уимблдона-2026 представитель Германии выиграл первую партию со счётом 7:6 (9:7). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительного матча Уимблдонского турнира среди мужчин.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		4
7 9 		5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).

Днём ранее чемпионкой женского Уимблдона-2026 стала чешка Линда Носкова.

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