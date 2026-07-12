Синнер — Зверев: итальянец сравнял счёт по сетам в финале Уимблдона-2026
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В эти минуты на Центральном корте Уимблдонского турнира — 2026 проходит финальный матч мужского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сражаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Второй сет, как и первый, дошёл до тай-брейка и остался за Синнером — итальянец закрыл партию со счётом 7:6 (7:2). Первый сет завершился победой Зверева — 7:6 (9:7).
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|
|6 2
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).
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