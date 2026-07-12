Мария Шарапова приехала на мужской финал Уимблдона-2026
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова присутствует на финале мужского Уимблдона-2026. Фото, сделанное на трибуне Центрального корта, теннисистка опубликовала у себя на странице в соцсети.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|
|6 2
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
Фото: Личный архив Марии Шараповой
В эти минуты за титул сражаются первая ракетка мира Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео. Месяц назад теннисистка посетила Открытый чемпионат Франции — 2026.
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