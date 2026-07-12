Мария Шарапова приехала на мужской финал Уимблдона-2026

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова присутствует на финале мужского Уимблдона-2026. Фото, сделанное на трибуне Центрального корта, теннисистка опубликовала у себя на странице в соцсети.

Фото: Личный архив Марии Шараповой

В эти минуты за титул сражаются первая ракетка мира Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео. Месяц назад теннисистка посетила Открытый чемпионат Франции — 2026.