Кори Гауфф посетила матч Норвегии и Англии на чемпионате мира — 2026

Седьмая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» американская теннисистка Кори Гауфф посетила в Майами (США) матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Фото с трибуны спортсменка опубликовала у себя на странице в соцсети. Встреча завершилась победой английской команды — 2:1.

Фото: Личный архив Кори Гауфф

На минувшем женском Уимблдоне Гауфф дошла до полуфинала, где уступила чешке Каролине Муховой — 2:6, 6:1, 6:7 (10:12).

Сборная Англии в полуфинале сразится с аргентинской командой, ранее одолевшей сборную Швейцарии (3:1). Встреча состоится 15 июля. Чемпионат мира по футболу завершится 19 июля.