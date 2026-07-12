Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф посетила матч Норвегии и Англии на чемпионате мира — 2026

Кори Гауфф посетила матч Норвегии и Англии на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Седьмая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» американская теннисистка Кори Гауфф посетила в Майами (США) матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии. Фото с трибуны спортсменка опубликовала у себя на странице в соцсети. Встреча завершилась победой английской команды — 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Фото: Личный архив Кори Гауфф

На минувшем женском Уимблдоне Гауфф дошла до полуфинала, где уступила чешке Каролине Муховой — 2:6, 6:1, 6:7 (10:12).

Сборная Англии в полуфинале сразится с аргентинской командой, ранее одолевшей сборную Швейцарии (3:1). Встреча состоится 15 июля. Чемпионат мира по футболу завершится 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аномальный гол и топовые 90 минут от Норвегии! Но Беллингем затащил Англию в полуфинал ЧМ
Аномальный гол и топовые 90 минут от Норвегии! Но Беллингем затащил Англию в полуфинал ЧМ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android