Синнер — Зверев: итальянец находится в сете от защиты титула на Уимблдоне-2026
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В эти минуты на Центральном корте Уимблдонского турнира — 2026 проходит финальный матч мужского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сражаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Третий сет выиграл Синнер, сделав первый в матче брейк и завершив партию с результатом 6:3. Во втором сете он одержал победу со счётом 7:6 (7:2), первый остался за Зверевым — 7:6 (9:7).
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Синнер ведёт 10-4 по личным встречам (3-1 на грунте, 7-3 на харде). Последний на данный момент поединок теннисисты провели в мае текущего года в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился победой итальянца (6:1, 6:2).
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