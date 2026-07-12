Янник Синнер защитил титул на Уимблдоне-2026, победив в финале Александра Зверева
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл мужской Уимблдон-2026, в финальном матче одолев немца Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место. Заключительная встреча турнира продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
По ходу матча Синнер сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки, а также сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти. Зверев подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
Таким образом, Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
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