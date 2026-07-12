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Янник Синнер — Александр Зверев, результат матча 12 июля 2026, счёт 3:1, финал; Уимблдон 2026 мужчины

Янник Синнер защитил титул на Уимблдоне-2026, победив в финале Александра Зверева
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл мужской Уимблдон-2026, в финальном матче одолев немца Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место. Заключительная встреча турнира продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По ходу матча Синнер сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки, а также сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти. Зверев подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Таким образом, Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

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