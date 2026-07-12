Янник Синнер защитил титул на Уимблдоне-2026, победив в финале Александра Зверева

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл мужской Уимблдон-2026, в финальном матче одолев немца Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место. Заключительная встреча турнира продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

По ходу матча Синнер сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки, а также сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти. Зверев подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Таким образом, Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).