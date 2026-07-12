Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер стал седьмым самым молодым игроком с сотней побед на ТБШ

Янник Синнер стал седьмым самым молодым игроком с сотней побед на ТБШ
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал седьмым самым молодым игроком в Открытой эре, сумевшим одержать 100 побед в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».

Моложе него этого добились только Бьорн Борг, Борис Беккер, Матс Виландер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Пит Сампрас.

Ранее Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона, переиграв в финале 2026 года третью ракетку мира Александра Зверева (Германия) со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Эта победа стала для теннисиста 100-й на ТБШ при 22 поражениях.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Уимблдон проходил с 29 июня и завершился сегодня, 12 июля. В финале прошлого года Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Материалы по теме
Синнер одолел Зверева в финале Уимблдона-2026! Янник защитил прошлогодний трофей. LIVE!
Live
Синнер одолел Зверева в финале Уимблдона-2026! Янник защитил прошлогодний трофей. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android