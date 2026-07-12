Янник Синнер стал седьмым самым молодым игроком с сотней побед на ТБШ
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал седьмым самым молодым игроком в Открытой эре, сумевшим одержать 100 побед в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».
Моложе него этого добились только Бьорн Борг, Борис Беккер, Матс Виландер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Пит Сампрас.
Ранее Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона, переиграв в финале 2026 года третью ракетку мира Александра Зверева (Германия) со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Эта победа стала для теннисиста 100-й на ТБШ при 22 поражениях.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
|6
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|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Уимблдон проходил с 29 июня и завершился сегодня, 12 июля. В финале прошлого года Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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