Янник Синнер стал седьмым самым молодым игроком с сотней побед на ТБШ

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал седьмым самым молодым игроком в Открытой эре, сумевшим одержать 100 побед в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».

Моложе него этого добились только Бьорн Борг, Борис Беккер, Матс Виландер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Пит Сампрас.

Ранее Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона, переиграв в финале 2026 года третью ракетку мира Александра Зверева (Германия) со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Эта победа стала для теннисиста 100-й на ТБШ при 22 поражениях.

Уимблдон проходил с 29 июня и завершился сегодня, 12 июля. В финале прошлого года Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.