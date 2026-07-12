Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Впервые по-настоящему поверил, что могу выиграть». Зверев — о пути на Уимблдоне-2026

«Впервые по-настоящему поверил, что могу выиграть». Зверев — о пути на Уимблдоне-2026
Комментарии

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) обратился к команде после поражения от первого номера рейтинга итальянца Янника Синнера в финале Уимблдона 2026 года. Матч закончился со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Моя команда… У нас были отличные два месяца, хоть и проиграли этот финал. На Уимблдон мы приехали, ни разу до этого не дойдя здесь до четвертьфинала, и впервые дошли до финала. В 29 лет я впервые по-настоящему поверил, что могу выиграть этот трофей. Спасибо вам, ребята», — сказал Зверев на церемонии награждения.

Благодаря результату на Уимблдоне Александр Зверев поднимется на вторую строчку рейтинга ATP, обойдя испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Материалы по теме
Синнер одолел Зверева в финале Уимблдона-2026! Янник защитил прошлогодний трофей. LIVE!
Live
Синнер одолел Зверева в финале Уимблдона-2026! Янник защитил прошлогодний трофей. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android