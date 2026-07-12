«Впервые по-настоящему поверил, что могу выиграть». Зверев — о пути на Уимблдоне-2026

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) обратился к команде после поражения от первого номера рейтинга итальянца Янника Синнера в финале Уимблдона 2026 года. Матч закончился со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

«Моя команда… У нас были отличные два месяца, хоть и проиграли этот финал. На Уимблдон мы приехали, ни разу до этого не дойдя здесь до четвертьфинала, и впервые дошли до финала. В 29 лет я впервые по-настоящему поверил, что могу выиграть этот трофей. Спасибо вам, ребята», — сказал Зверев на церемонии награждения.

Благодаря результату на Уимблдоне Александр Зверев поднимется на вторую строчку рейтинга ATP, обойдя испанского теннисиста Карлоса Алькараса.