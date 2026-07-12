Янник Синнер выиграл шестой титул в сезоне

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл шестой в сезоне титул, победив на Уимблдоне-2026. В заключительном матче турнира он одолел представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами. В матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 в конце мая состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.