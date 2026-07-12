«Ты был очень близок». Синнер обратился к Звереву после победы на Уимблдоне

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) поблагодарил своего соперника немецкого теннисиста Александра Зверева после финала Уимблдона. Матч закончился со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Янника.

«Это потрясающе. Хочу начать с Саши. Ты достиг одной из своих целей, выиграл турнир «Большого шлема». Ты это сделал в Париже (имеется в виду титул Зверева на «Ролан Гаррос» 2026 года. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня ты был очень близок. Если будешь вот так играть, уверен, и этот трофей тоже возьмёшь. Потрясающе. Продолжай в том же духе. Знаю, твоя цель — стать первой ракеткой мира. Ты очень близок к этому, нам теперь надо быть осторожными. Но поздравляю!» – сказал Синнер на церемонии награждения.