«Ты был очень близок». Синнер обратился к Звереву после победы на Уимблдоне
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Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) поблагодарил своего соперника немецкого теннисиста Александра Зверева после финала Уимблдона. Матч закончился со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Янника.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Это потрясающе. Хочу начать с Саши. Ты достиг одной из своих целей, выиграл турнир «Большого шлема». Ты это сделал в Париже (имеется в виду титул Зверева на «Ролан Гаррос» 2026 года. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня ты был очень близок. Если будешь вот так играть, уверен, и этот трофей тоже возьмёшь. Потрясающе. Продолжай в том же духе. Знаю, твоя цель — стать первой ракеткой мира. Ты очень близок к этому, нам теперь надо быть осторожными. Но поздравляю!» – сказал Синнер на церемонии награждения.
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