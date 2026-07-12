Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это был потрясающий финал». Синнер — о победе на Уимблдоне

«Это был потрясающий финал». Синнер — о победе на Уимблдоне
Комментарии

Чемпион Уимблдона 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу в финальном матче турнира с третьей ракеткой мира Александром Зверевым. Встреча закончилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мы оба очень здорово начали матч, быстро подавали. Подготовились наилучшим образом, так что должен поблагодарить свою команду и весь свой бокс за поддержку. Мама, я её вижу! Она пару раз уходила со стадиона… Быть игроком — это нелегко, знаете ли. Это был потрясающий финал, мы с Сашей старались полностью выложиться. Очень рад победе, но ещё больше — тому уровню, который мы показали», – сказал Синнер на церемонии награждения.

Материалы по теме
Синнер защитил титул на Уимблдоне! Он сделал камбэк в финале, ни разу не отдав свою подачу
Синнер защитил титул на Уимблдоне! Он сделал камбэк в финале, ни разу не отдав свою подачу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android