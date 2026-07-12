«Это был потрясающий финал». Синнер — о победе на Уимблдоне
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Чемпион Уимблдона 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу в финальном матче турнира с третьей ракеткой мира Александром Зверевым. Встреча закончилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Мы оба очень здорово начали матч, быстро подавали. Подготовились наилучшим образом, так что должен поблагодарить свою команду и весь свой бокс за поддержку. Мама, я её вижу! Она пару раз уходила со стадиона… Быть игроком — это нелегко, знаете ли. Это был потрясающий финал, мы с Сашей старались полностью выложиться. Очень рад победе, но ещё больше — тому уровню, который мы показали», – сказал Синнер на церемонии награждения.
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