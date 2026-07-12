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«Янник, ты мне уже больше не нравишься». Зверев — после поражения от Синнера на Уимблдоне

«Янник, ты мне уже больше не нравишься». Зверев — после поражения от Синнера на Уимблдоне
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в финале Уимблдона-2026 обратился к своему сопернику, лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру, и поздравил его с победой. Заключительная встреча турнира завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Янник, ты мне уже больше не нравишься. Я проиграл тебе девять раз подряд! Поздравляю Янника. Он ещё раз показал, почему он лучший игрок в мире. Здорово сыграть здесь с тобой в финале, большая честь быть здесь. К сожалению, сложилось не в мою пользу, но поздравляю тебя.

Поздравляю команду Янника. Вы вместе много лет, сейчас вы номер один в мире, но начинали за пределами десятки и трудом пробили себе дорогу к титулам «Шлемов» и статусу первой ракетки мира. Это командный успех, Янник первым это подтвердит. Поздравляю, ребята, вы это заслужили», — сказал Зверев на церемонии награждения.

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