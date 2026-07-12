«Янник, ты мне уже больше не нравишься». Зверев — после поражения от Синнера на Уимблдоне

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в финале Уимблдона-2026 обратился к своему сопернику, лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру, и поздравил его с победой. Заключительная встреча турнира завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу итальянца.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
«Янник, ты мне уже больше не нравишься. Я проиграл тебе девять раз подряд! Поздравляю Янника. Он ещё раз показал, почему он лучший игрок в мире. Здорово сыграть здесь с тобой в финале, большая честь быть здесь. К сожалению, сложилось не в мою пользу, но поздравляю тебя.
Поздравляю команду Янника. Вы вместе много лет, сейчас вы номер один в мире, но начинали за пределами десятки и трудом пробили себе дорогу к титулам «Шлемов» и статусу первой ракетки мира. Это командный успех, Янник первым это подтвердит. Поздравляю, ребята, вы это заслужили», — сказал Зверев на церемонии награждения.
- 12 июля 2026
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:49
-
22:48
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
21:57
-
21:34
-
21:13
-
20:38
-
20:22
-
20:08
-
19:42
-
19:28
-
19:18
-
18:39
-
18:16
-
18:00
-
17:49
-
17:24
-
17:13
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:40