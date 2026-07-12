Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил трофей за победу на Уимблдоне-2026. В финальной встрече турнира он одолел представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, с результатом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Фото: Getty Images

Фото: GETTY IMAGES

Фото: GETTY IMAGES

Таким образом, Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Для Синнера этот титул стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами. Также эта победа сделала итальянца пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема».