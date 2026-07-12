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Янник Синнер стал 10-м теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на Уимблдоне

Янник Синнер стал 10-м теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на Уимблдоне
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал 10-м теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на Уимблдоне. В финале он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:6), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее это достижение покорялось:

  • Род Лэйвер (1968, 1968).
  • Джон Ньюкомб (1970, 1971).
  • Бьорн Борг (1976, 1980).
  • Джон Макинрой (1983, 1984).
  • Борис Беккер (1985, 1986).
  • Пит Сампрас  (1993, 1994, 1995 и 1997, 1998, 1999, 2000).
  • Роджер Федерер (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
  • Новак Джокович (2014, 2015 и 2018, 2019, 2021, 2022). В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии.
  • Карлос Алькарас (2023, 2024).
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