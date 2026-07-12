Янник Синнер стал 10-м теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на Уимблдоне

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал 10-м теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на Уимблдоне. В финале он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:6), 6:3, 6:4.

Ранее это достижение покорялось: