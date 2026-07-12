Янник Синнер стал 10-м теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на Уимблдоне
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал 10-м теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на Уимблдоне. В финале он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:6), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее это достижение покорялось:
- Род Лэйвер (1968, 1968).
- Джон Ньюкомб (1970, 1971).
- Бьорн Борг (1976, 1980).
- Джон Макинрой (1983, 1984).
- Борис Беккер (1985, 1986).
- Пит Сампрас (1993, 1994, 1995 и 1997, 1998, 1999, 2000).
- Роджер Федерер (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
- Новак Джокович (2014, 2015 и 2018, 2019, 2021, 2022). В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии.
- Карлос Алькарас (2023, 2024).
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