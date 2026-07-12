Синнер поднимал Зверева, принцесса Кэтрин вручала Яннику трофей. Фото финала Уимблдона

12 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоялся финальный матч Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одолел немца Александра Зверева, занимающего третье место в мировом рейтинге, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.

Лучшие фото мужского финала Уимблдона Янник Синнер – Александр Зверев – в фотоподборке «Чемпионата».

Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). Для итальянца это шестой титул в сезоне. Предыдущие пять Янник выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.