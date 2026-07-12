«Нет лучше места для игры в теннис». Синнер — об Уимблдоне

Чемпион Уимблдона 2026 года Янник Синнер высказался о турнире после победы над третьей ракеткой мира Александром Зверевым в финале. Матч закончился со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«Честно говоря, нет места лучше для игры в теннис. Стоя здесь, в воскресное утро, ты чувствуешь то самое волнение, осознавая, что это особенный день. Никогда не знаешь, сколько раз тебе ещё удастся вернуться сюда в финальный день турнира. Никогда не воспринимаю как должное возможность выступать перед такими замечательными людьми. Эти две недели были просто невероятными. Спасибо за вашу поддержку. Вы всегда так добры ко мне. Вы подарили мне те чувства, которые для теннисиста дороже всего на свете. Огромное вам спасибо» – сказал Синнер на церемонии награждения.