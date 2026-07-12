Янник Синнер выиграл 30-й титул в карьере

Для первой ракетки мира итальянского теннисист Янника Синнера победа на Уимблдоне-2026 стала 30-м титулом в карьере. В финальной встрече турнира в Лондоне он одолел немца Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Благодаря этой победе Синнер увеличил разрыв по количеству побед в личных встречах со Зверевым. Теперь счёт – 11-4 в пользу итальянца. Помимо этого, чемпионство на Уимблдоне принесло Синнеру шестой в сезоне титул. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.