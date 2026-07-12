Янник Синнер выиграл 30-й титул в карьере
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Для первой ракетки мира итальянского теннисист Янника Синнера победа на Уимблдоне-2026 стала 30-м титулом в карьере. В финальной встрече турнира в Лондоне он одолел немца Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Благодаря этой победе Синнер увеличил разрыв по количеству побед в личных встречах со Зверевым. Теперь счёт – 11-4 в пользу итальянца. Помимо этого, чемпионство на Уимблдоне принесло Синнеру шестой в сезоне титул. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.
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