Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с чемпионством на Уимблдоне-2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2026. В финале Синнер переиграл немецкого теннисиста Александра Зверева (третий номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«Поздравляю, Янник и команда. Наслаждайтесь моментом!» — написал Алькарас в социальной сети.

Напомним, Карлос Алькарас был вынужден сняться с Уимблдона из-за травмы запястья и не смог защитить очки за финал прошлого года. На следующей неделе Александр Зверев обгонит испанца в рейтинге ATP и займёт вторую строчку.