Александр Зверев проиграл Яннику Синнеру в 10-й раз подряд
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Сегодня, 12 июля, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл титул на Уимблдоне, переиграв в финальном матче турнира чемпиона «Ролан Гаррос» 2026 года Александра Зверева (Германия). Встреча закончилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Это поражение от Синнера стало для Зверева 10-м подряд.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Немецкий теннисист не может обыграть итальянца с US Open — 2023. Теперь счёт их личных встреч — 11-4, в этом сезоне — 5-0 в пользу Янника Синнера.
Также Синнер обыгрывал Зверева во всех четырёх встречах в финалах турниров (Уимблдон-2026, Australian Open —2025, Вена-2025, Мадрид-2026).
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