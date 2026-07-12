Александр Зверев проиграл Яннику Синнеру в 10-й раз подряд

Сегодня, 12 июля, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл титул на Уимблдоне, переиграв в финальном матче турнира чемпиона «Ролан Гаррос» 2026 года Александра Зверева (Германия). Встреча закончилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Это поражение от Синнера стало для Зверева 10-м подряд.

Немецкий теннисист не может обыграть итальянца с US Open — 2023. Теперь счёт их личных встреч — 11-4, в этом сезоне — 5-0 в пользу Янника Синнера.

Также Синнер обыгрывал Зверева во всех четырёх встречах в финалах турниров (Уимблдон-2026, Australian Open —2025, Вена-2025, Мадрид-2026).