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Александр Зверев проиграл Яннику Синнеру в 10-й раз подряд

Александр Зверев проиграл Яннику Синнеру в 10-й раз подряд
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Сегодня, 12 июля, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл титул на Уимблдоне, переиграв в финальном матче турнира чемпиона «Ролан Гаррос» 2026 года Александра Зверева (Германия). Встреча закончилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Это поражение от Синнера стало для Зверева 10-м подряд.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Немецкий теннисист не может обыграть итальянца с US Open — 2023. Теперь счёт их личных встреч — 11-4, в этом сезоне — 5-0 в пользу Янника Синнера.

Также Синнер обыгрывал Зверева во всех четырёх встречах в финалах турниров (Уимблдон-2026, Australian Open —2025, Вена-2025, Мадрид-2026).

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