Победа на Уимблдоне-2026 стала для Синнера третьим титулом на траве в карьере

Для первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера победа на Уимблдоне-2026 стала третьим в карьере титулом, выигранным на траве. В финальной встрече турнира он одолел представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Ранее Синнер побеждал на «пятисотнике» в Галле в 2024 году, где в финале оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача — 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), а также в финале Уимблдона в 2025-м — тогда он одолел испанца Карлоса Алькараса. Также чемпионство на минувшем Уимблдоне стало шестым в сезоне титулом для итальянского теннисиста.