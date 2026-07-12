Победа на Уимблдоне-2026 стала для Синнера третьим титулом на траве в карьере
Поделиться
Для первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера победа на Уимблдоне-2026 стала третьим в карьере титулом, выигранным на траве. В финальной встрече турнира он одолел представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее Синнер побеждал на «пятисотнике» в Галле в 2024 году, где в финале оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача — 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), а также в финале Уимблдона в 2025-м — тогда он одолел испанца Карлоса Алькараса. Также чемпионство на минувшем Уимблдоне стало шестым в сезоне титулом для итальянского теннисиста.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2026
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:49
-
22:48
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
21:57
-
21:34
-
21:13
-
20:38
-
20:22
-
20:08
-
19:42
-
19:28
-
19:18
-
18:39
-
18:16
-
18:00
-
17:49
-
17:24
-
17:13
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:40