Янник Синнер опубликовал пост после победы на Уимблдоне-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал у себя на странице в соцсети пост после победы на Уимблдоне-2026. В заключительной встрече турнира он одолел представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«Мы снова сделали это! Спасибо всем за поддержку и любовь», — написал Синнер под фото с победным трофеем.

Для Синнера этот титул стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами. Также эта победа сделала итальянца пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема».