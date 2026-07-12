Синнер стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер благодаря победе на Уимблдоне-2026 стал пятикратным победителем турниров «Большого шлема». В заключительной встрече минувшего Уимблдона он одолел представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Год назад итальянец также побеждал на травяном мэйджоре в Лондоне. Также он является двукратным победителем Australian Open (2024, 2025) и чемпионом US Open — 2024.

Помимо этого, для Синнера этот титул стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.