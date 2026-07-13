Янник Синнер выиграл 10-й подряд финальный матч, в котором принимал участие

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер на Уимблдоне-2026 выиграл 10-й подряд финал, до которого доходил на последних нескольких турнирах. В заключительной встрече он одолел представителя Германии Александра Зверева, занимающего в мировом рейтинге третье место, со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Победная серия Синнера в финальных матчах началась в октябре 2025 года на «пятисотнике» в Пекине, где итальянец уверенно одолел американского теннисисиста Лёнера Тьена (6:2, 6:2).

Для Синнера титул на Уимблдоне-2026 стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне. Также эта победа сделала итальянца пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема».