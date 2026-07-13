«Теннис нуждается в нём». Синнер — о возвращении Алькараса
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер выразил мнение, что теннис нуждается в возвращении в тур обладателя семи титулов ТБШ испанского теннисиста Карлоса Алькараса, который сейчас восстанавливается после травмы запястья.
«Мы тоже надеемся, что Карлос скоро вернётся… Потому что теннис нуждается в нём. Когда Новак [Джокович] всё ещё играет, а вместе с ним появляются молодые игроки, это действительно здорово. Но в то же время всегда нужно работать всё усерднее и усерднее, чтобы иметь такие моменты», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Ранее Синнер в финале Уимблдона обыграл третью ракетку мира Александра Зверева (Германия) со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
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