«Теннис нуждается в нём». Синнер — о возвращении Алькараса

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер выразил мнение, что теннис нуждается в возвращении в тур обладателя семи титулов ТБШ испанского теннисиста Карлоса Алькараса, который сейчас восстанавливается после травмы запястья.

«Мы тоже надеемся, что Карлос скоро вернётся… Потому что теннис нуждается в нём. Когда Новак [Джокович] всё ещё играет, а вместе с ним появляются молодые игроки, это действительно здорово. Но в то же время всегда нужно работать всё усерднее и усерднее, чтобы иметь такие моменты», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее Синнер в финале Уимблдона обыграл третью ракетку мира Александра Зверева (Германия) со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.