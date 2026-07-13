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Александр Зверев: в каком-то смысле всегда был этим «третьим лишним»

Александр Зверев: в каком-то смысле всегда был этим «третьим лишним»
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Чемпион «Ролан Гаррос» и финалист Уимблдона Александр Зверев высказался, сможет ли он составлять конкуренцию первой и второй ракеткам мира Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответственно.

— Чувствуете ли вы, что даже после возвращения Алькараса сможете продолжать бросать вызов этим двоим? Может быть, сформировать «Большую тройку» в теннисе?
— Надеюсь на это. Именно ради этого я здесь. Этот год стал для меня шагом вперёд. Думаю, заставлял их попотеть. В этом году их не обыгрывал, но, скажем так, доводил до предела. Алькараса в Австралии, а Янника, возможно, здесь — хоть матч и закончился в четырёх сетах, борьба была плотной. Всё могло дойти и до пятого сета. Такова моя цель. Именно над этим я работаю в своей игре. Всегда велись разговоры, кто станет «третьим лишним»? В каком-то смысле последние пару лет я и был этим третьим. Просто был далёк от уровня этих двоих. Но, по сути, я всегда был третьей ракеткой мира. Если смогу приблизиться к ним и на равных бороться за победы на крупных турнирах, это было бы здорово, — сказал Зверев на пресс-конференции.

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