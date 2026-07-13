Синнер поделился эмоциями после победы в финале Уимблдона-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Уимблдоне-2026 прокомментировал исход матча. В финале он одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

– Насколько эта победа ощущается как радость и облегчение?

– Не думаю, честно говоря, что это облегчение. Единственное, чему я очень рад — это что каждый день выкладываюсь на полную. Иногда получается турнир с хорошим исходом, иногда — нет. Ты ничего не можешь с этим поделать. Нет никакой трагедии, если не выигрываешь турнир «Большого шлема». Такое бывает редко. Вот сейчас у меня их пять. Мы говорим о пяти титулах «Большого шлема», но в конце концов, это и есть пять дней из множества других таких дней. Ты просто хочешь этим насладиться.

Сегодняшний день был сложным. Даже если проигрываю, день всё равно хороший. Играть в финале турнира «Большого шлема» — это особенное и редкое событие. Конечно, если нужно выбрать одно, выберу такой исход, но в конце концов, игроков двое. Большое уважение Саше — он делает что-то невероятное. Его игра улучшается и улучшается, — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.