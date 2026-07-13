Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер поделился эмоциями после победы в финале Уимблдона-2026

Синнер поделился эмоциями после победы в финале Уимблдона-2026
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Уимблдоне-2026 прокомментировал исход матча. В финале он одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

– Насколько эта победа ощущается как радость и облегчение?
– Не думаю, честно говоря, что это облегчение. Единственное, чему я очень рад — это что каждый день выкладываюсь на полную. Иногда получается турнир с хорошим исходом, иногда — нет. Ты ничего не можешь с этим поделать. Нет никакой трагедии, если не выигрываешь турнир «Большого шлема». Такое бывает редко. Вот сейчас у меня их пять. Мы говорим о пяти титулах «Большого шлема», но в конце концов, это и есть пять дней из множества других таких дней. Ты просто хочешь этим насладиться.

Сегодняшний день был сложным. Даже если проигрываю, день всё равно хороший. Играть в финале турнира «Большого шлема» — это особенное и редкое событие. Конечно, если нужно выбрать одно, выберу такой исход, но в конце концов, игроков двое. Большое уважение Саше — он делает что-то невероятное. Его игра улучшается и улучшается, — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Синнер защитил титул на Уимблдоне! Он сделал камбэк в финале, ни разу не отдав свою подачу
Синнер защитил титул на Уимблдоне! Он сделал камбэк в финале, ни разу не отдав свою подачу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android