Синнер поделился эмоциями после победы в финале Уимблдона-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Уимблдоне-2026 прокомментировал исход матча. В финале он одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
– Насколько эта победа ощущается как радость и облегчение?
– Не думаю, честно говоря, что это облегчение. Единственное, чему я очень рад — это что каждый день выкладываюсь на полную. Иногда получается турнир с хорошим исходом, иногда — нет. Ты ничего не можешь с этим поделать. Нет никакой трагедии, если не выигрываешь турнир «Большого шлема». Такое бывает редко. Вот сейчас у меня их пять. Мы говорим о пяти титулах «Большого шлема», но в конце концов, это и есть пять дней из множества других таких дней. Ты просто хочешь этим насладиться.
Сегодняшний день был сложным. Даже если проигрываю, день всё равно хороший. Играть в финале турнира «Большого шлема» — это особенное и редкое событие. Конечно, если нужно выбрать одно, выберу такой исход, но в конце концов, игроков двое. Большое уважение Саше — он делает что-то невероятное. Его игра улучшается и улучшается, — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.
- 13 июля 2026
-
00:53
-
00:53
-
00:40
-
00:34
-
00:25
-
00:18
-
00:05
- 12 июля 2026
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:49
-
22:48
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
21:57
-
21:34
-
21:13
-
20:38
-
20:22
-
20:08
-
19:42
-
19:28
-
19:18
-
18:39
-
18:16
-
18:00