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«Думаю, сегодня ему бросил вызов». Зверев — о противостоянии с Синнером

«Думаю, сегодня ему бросил вызов». Зверев — о противостоянии с Синнером
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о противостоянии с лидером мирового рейтинга Янником Синнером, которому уступил в финале Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

– Противостояние с Янником издавна складывается не в вашу пользу, особенно в последнее время. Есть ощущение, что отставание сократилось, вы более уверенно выходите на матчи с ним?
– Да, думаю, он лучший в мире игрок. Я в это верю. Думаю, есть только два или три теннисиста, включая Джоковича, кто может дать ему бой. Все мы должны работать для этого. Думаю, сегодня бросил ему вызов, но не в полной мере, потому что сижу тут сейчас в статусе того, кто проиграл матч. Но продолжу работать. Крупные турниры не за горами, — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

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