«Думаю, сегодня ему бросил вызов». Зверев — о противостоянии с Синнером

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о противостоянии с лидером мирового рейтинга Янником Синнером, которому уступил в финале Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

– Противостояние с Янником издавна складывается не в вашу пользу, особенно в последнее время. Есть ощущение, что отставание сократилось, вы более уверенно выходите на матчи с ним?

– Да, думаю, он лучший в мире игрок. Я в это верю. Думаю, есть только два или три теннисиста, включая Джоковича, кто может дать ему бой. Все мы должны работать для этого. Думаю, сегодня бросил ему вызов, но не в полной мере, потому что сижу тут сейчас в статусе того, кто проиграл матч. Но продолжу работать. Крупные турниры не за горами, — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.