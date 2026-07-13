Синнер стал 14-м игроком в Открытую эру, взявшим не менее двух Уимблдонов

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (Италия) стал 14-м игроком в Открытую эру, которому удалось взять не менее двух Уимблдонов. В финале турнира 2026 года итальянский теннисист обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 и завоевал второй титул травяного «Шлема» подряд.

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