Синнер стал 14-м игроком в Открытую эру, взявшим не менее двух Уимблдонов
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (Италия) стал 14-м игроком в Открытую эру, которому удалось взять не менее двух Уимблдонов. В финале турнира 2026 года итальянский теннисист обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 и завоевал второй титул травяного «Шлема» подряд.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее это достижение покорялось:
- Карлос Алькарас (два титула);
- Новак Джокович (7);
- Роджер Федерер (8);
- Энди Маррей (2);
- Рафаэль Надаль (2);
- Пит Сампрас (7);
- Борис Беккер (3);
- Стефан Эдберг (2);
- Джон Макинрой (3);
- Бьорн Борг (5);
- Джимми Коннорс (2);
- Джон Ньюкомб (2);
- Род Лейвер (2).
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