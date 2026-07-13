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Синнер стал 14-м игроком в Открытую эру, взявшим не менее двух Уимблдонов

Синнер стал 14-м игроком в Открытую эру, взявшим не менее двух Уимблдонов
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (Италия) стал 14-м игроком в Открытую эру, которому удалось взять не менее двух Уимблдонов. В финале турнира 2026 года итальянский теннисист обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 и завоевал второй титул травяного «Шлема» подряд.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее это достижение покорялось:

  • Карлос Алькарас (два титула);
  • Новак Джокович (7);
  • Роджер Федерер (8);
  • Энди Маррей (2);
  • Рафаэль Надаль (2);
  • Пит Сампрас (7);
  • Борис Беккер (3);
  • Стефан Эдберг (2);
  • Джон Макинрой (3);
  • Бьорн Борг (5);
  • Джимми Коннорс (2);
  • Джон Ньюкомб (2);
  • Род Лейвер (2).
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